Montervino | Napoli grande impatto di Lukaku

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Francesco, ex centrocampista e capitano del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Osimhen? Il prestito al Galatasaray sgrava ildallo stipendio del nigeriano, ma è fuori dubbio che gli azzurri non fanno una plusvalenza e dal punto di vista del bilancio non è stata una cosa positiva, anche se la società partenopea ha dimostrato che non sta ai ricatti dei giocatori e dei procuratori. Rinnovo Kvaratskhelia? Andava fatto dopo la vittoria dello Scudetto.