Medici di base pochi tantissimi i pazienti | Per una visita oltre un mese di attesa

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Bologna, 4 settembre 2024 – Telefona venerdì scorso per avere un appuntamento con il medico di famiglia e gli viene risposto che il primo posto disponibile è l’8 ottobre. Giuseppina Canè, 84 anni, ex insegnante, residente nella zona di Porta Castiglione racconta la vicenda. “Venerdì 31 agosto ha telefonato per richiedere un appuntamento dal mio medico di famiglia: dopo 15 minuti diha risposto un call center che mi ha chiesto il mio nome, quello del medico e se avevo bisogno di ricette o di una– spiega –. Ho una serie di dolori articolari quindi ho risposto: una. ‘Bene, il primo posto libero è l’8 di ottobre perché è pieno’. E senza nemmeno che potessi avere il tempo di una richiesta di spiegazioni sul perché di tantae come poter, eventualmente, fare la telefonata era già stata chiusa.