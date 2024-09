Maltempo a Milano scatta l’allerta arancione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Regione Lombardia, attraverso il suo Centro Funzionale per il Monitoraggio dei Rischi Naturali, ha lanciato un avviso di criticità(moderata) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte, mentre per il rischio di temporali è stato emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) già per questo pomeriggio. Si prevede che la fase più critica si verificherà domani, giovedì 5 settembre, nelle prime ore del mattino. Durante la giornata di domani, potrebbero verificarsi anche raffiche di vento insieme ai temporali. Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile è già stato attivato per monitorare i livelli dei fiumi Seveso e Lambro e per gestire eventuali emergenze in città.