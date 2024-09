La sfida populista e la difficile arte del democristiano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il successo degli estremisti di Afd alle elezioni in Turingia e Sassonia si intreccia in vari modi con la formazione della nuova commissione presieduta da Ursula von der Leyen, riproponendo per l’ennesima volta uno dei problemi più antichi (cioè irrisolvibili) della politica interna e internazionale: stabilire dove passi il confine tra un’utile operazione di allargamento, inclusione, coinvolgimento di nuove forze nelle responsabilità di governo (come in Italia è avvenuto con qualche successo per gran pdella cosiddetta Prima Repubblica) e un cedimento sconsiderato a formazioni estremiste capaci di trascinare l’intero sistema in una spirale autodistruttiva (vedi ad esempio come il progressivo assorbimento dei movimenti più estremisti nel partito repubblicano ha finito per trascinare la democrazia americana sull’orlo del collasso).