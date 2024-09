Irlanda oltre 2mila casi di presunti abusi sessuali da parte di religiosi | le rivelazioni di un’indagine indipendente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non è la prima volta che esponenti della Chiesa cattolica irlandese vengono accusati di aver commessosu dei minori. Ma negli ultimi anni l’avvocata irlandese Mary O’Toole ha studiato il caso e ha condotto un’approfondita inchiesta sudicattolici registrati in 308 scuole in 22 contee in tutto il Paese tra il 1927 e il 2013. Una documentazione completa che è stata poi consegnata alla ministra dell’Istruzione Norma Foley, con il governo irlandese che ha dichiarato martedì che istituirà una commissione d’inchiesta per esaminare il fascicolo di200 pagine. Tra i 42 ordini cattolici coinvolti, secondo quanto riportato da Euronews: i Gesuiti, i Padri Carmelitani, i Fratelli Cristiani, le Sorelle della Misericordia e i Missionari del Sacro Cuore.