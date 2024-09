Hai visto le chiavi? chiede la madre ma il figlio le aveva ingoiate | operato in ospedale trovano anche un tagliaunghie e un coltello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pensava fosse uno scherzo, ma una volta arrivati insi è dovuta ricredere. E unaè rimasta attonita quando l’equipe medica ha iniziato a estrarre oggetti di ferro a profusione dallo stomaco di suo. È successo a Motihari, in India, dove dal corpo di un giovane di poco più di vent’anni sono stati estrattie persino un. A riportarlo è il New York Post, che racconta la vicenda. Il problema è sorto quando ladel paziente, che è voluto rimanere anonima, non trovava ledel suo armadio e, per questo, ha chiesto aldove si trovassero. Sorprendente la risposta del giovane: “Le ho“. La donna ha subito pensato a uno scherzo, ma quando sono arrivati insi è resa conto della gravità della situazione. Al punto che i chirurghi hanno dovuto operare il ventenne per esportare gli oggetti dal suo stomaco.