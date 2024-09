Francia Le Monde | scelta del premier sta diventando una telenovela

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (askanews) – Dopo infiniti giri di consultazioni (12 giorni), il presidente Macron non ha ancora scelto a chi dare l’incarico di nuovo primo ministro dopo aver accettato ormai già da 50 giorni le dimissioni di Attal. E Leironizza: ladelè diventata una ‘’, anzi peggio, è puro “vaudeville”. “Lasi trasforma in vaudeville – scrive Le– L’impasse di Matignon, legata alla malafede e ai calcoli tattici dei partiti, è anche quella del presidente della Repubblica, di un metodo e di una governance verticale che hanno già mostrato i suoi limiti”. “Due mesi dopo il secondo turno delle elezioni legislative, segnato dalla più alta partecipazione degli ultimi trent’anni, Emmanuel Macron non riesce ancora a imparare la lezione elettorale e le sue infinite consultazioni si trasformano in vaudeville.