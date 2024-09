Drogava la moglie da 10 anni per farla violentare da sconosciuti | le registrazioni lo inchiodano

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un uomo di 71è stato arrestato e condannato per aver violentato per un decennio suadopo averla drogata Il processo ha avuto inizio lunedì, ad Avignone, dopo diecidi soprusi contro sua. L’indiziato è un uomo di 71, che è stato condannato per aver violentato la, Gisèle. Il giudice , Roger Arata, ha annunciato la decisione dopo un aggiornamento di 30 minuti nel corso del quale è stata esaminata la richiesta dell’accusa e di alcuni avvocati difensori di svolgere il processo a porte chiuse. La vittima si era fortemente opposta a tale richiesta e i suoi avvocati sostenevano di volere “la piena trasparenza, fino alla fine”. Uno degli avvocati della vittima ha rivelato che il processo è stato un calvario terribile. Un uomo ha violentato persuadrogandola (Pixabay) – Notizie.