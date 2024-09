Caos alluvione e gelo Ci sono stati errori | i danni saranno ricalcolati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 – Le pratiche di indennizzo bocciate, anche solo parzialmente,tutte sospese, in autotutela. E così pure gli effetti delle pec ricevute ad agosto dagli agricoltori che, avendo perso i raccolti nel 2023 pero alluvioni, chiedevano il risarcimento che per legge – tramite AgriCat – spetta loro. Dopo giorni di bufera sul funzionamento del fondo mutualistico al suo primo, vero esercizio finanziario, il faccia a faccia tra AgriCat, Agea e i Centri di assistenza agricola che le associazioni degli agricoltori attendevano con ansia, ieri, ha dato, buoni frutti. Una nemesi se si pensa che sul tavolo cimigliaia di pratiche di aziende agricole (ma il numero è ’ballerino’, perché le istanze stanno ancora arrivando) messe in ginocchio, ad esempio, dall’in Romagna.