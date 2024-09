Cambio d’orario La presentazione sarà alle 2130 al Battistero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) E’ il giorno delladella prima squadra del Siena Fc, che si terrà questa sera in piazza San Giovanni. La società ieri con una nota ha informato tifosi e appassionati che la serata, in cui oltre alla prima squadra sfileranno anche giovanili, sezione femminile e partner del club, inizierà21,30 invece che20 come precedentemente indicato. Saranno svelati anche i numeri di maglia, che tornano fissi, a differenza della passata stagione quando la numerazione era solo dall’1 al 20 e variava ogni domenica. Non ci saranno però le nuove maglie, visto che per motivi logistici il fornitore Errea non è riuscito a prepararle in tempo. Nelle prime due o tre gare di campionato Bianchi e compagni giocheranno quindi con la tenuta dell’anno scorso.