Zerocalcare e il caos biglietti degli Oasis | tra delusione e ironia sui social

(Di martedì 3 settembre 2024) Negli ultimi giorni, l’annuncio del ritornoha mandato in fibrillazione i fan di tutto il mondo. La possibilità di assistere dal vivo alla reunion della band dei fratelli Gallagher ha spinto migliaia di persone a cercare di acquistare inon appena messi in vendita. Tuttavia, non tutto è andato come sperato: i siti sono andati in tilt, code virtuali interminabili si sono formate, e molti fan, tra cui anche personaggi famosi come, sono rimasti senza. IldeiCrediti: Ansa – VelvetMagIlè scoppiato quasi immediatamente dopo l’apertura delle vendite. I server dei principali portali di vendita non hanno retto l’enorme afflusso di utenti, costringendo molti a rimanere in coda per ore senza successo. La frustrazione è aumentata quando i, una volta disponibili, sono andati esauriti nel giro di pochi minuti.