Vende la nuova Nutella vegana scontata e a prezzi stracciati ma è una truffa Ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Doveva esserci una presentazione in grande stile, con un annuncio imponente. E così è stato, perché laPlant-based è stata presentata oggi, 3 settembre, e molte persone hanno voluto accapararsi un vasetto dellainvenzione targata Ferrero. Ma c’è chi ha avuto accesso alla merce prima degli altri. E l’ha pure messa in sconto (2,60 euro contro i 4,49 del costo ufficiale). Una preferenza? No, assolutamente no. Piuttosto una, sapientemente orchestrato da un commerciante affinché il prodotto uscisse proprio nella giornata di oggi, dopo l’annuncio ufficiale. Èa Napoli, riporta l’agenzia Ansa, dove un negozio nel centro cittadino ha presentato il bottino ai suoi ignari clienti, presumibilmente incuriositi dal forte sconto.