Turismo gli hotel respirano | Grandi aspettative fino a ottobre

(Di martedì 3 settembre 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 3 settembre 2024 – Sono stati mesi di buoni numeri per le presenze turistiche in città. I titolari delle strutture ricettive di Montecatini, adesso, sono entrate nel periodo più importante della stagione. E per settembre eci sono. Manca ancora un prodotto termale da offrire, ma la città mantiene una certa attrattiva, grazie alla sua posizione, per chi vuole fare base qui nel tour storico-culturale della Toscana. In attesa poi del periodo natalizio e della fine dell’anno, su cui, in attesa di un calendario che possa aiutare ad attrarre turisti, ci sono già buone. Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, traccia già un primo bilancio del 2024. «Si sta caratterizzando come un ottimo anno – sottolinea – per chi è aperto e lavora.