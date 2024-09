Titoli di Stato e buoni postali restano ancora nell’Isee | mai attuata l’esclusione prevista nella legge di Bilancio un anno fa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Chi a gennaio ci aveva creduto e aveva chiesto informazioni ai Caf, ricevendo una smentita, ormai se l’è probabilmente dimenticato. Se ne riparlerà a inizio 2025, quando per continuare a ricevere molte agevolazioni tra cui l’Assegno di inclusione bisognerà rinnovare l’Isee. Per ora nulla è cambiato:deidie deifruttiferifino a un valore di 50mila euro dall’Indicatore della situazione economica equivalente,dalladiper il 2024, resta una promessa in. Il governo infatti non ha mai emanato il decreto necessario per modificare il regolamento del 2013 che elenca le componenti del patrimonio immobiliare e mobiliare di cui tener conto per il calcolo. La misura finanziata con 44 milioni di euro annui dal 2024 non è quindi in vigore.