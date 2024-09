Strage familiare di Paderno parla il 17enne | L’idea di uccidere mi è venuta quella sera

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024) Milano, 3 settembre 2024: “Non so darmi una spiegazione, sono molto dispiaciuto, non volevo”. Sono le parole, riferite dall’avvocato Amedeo Rizza, che ildiDugnano, accusato delladella famiglia, ha rivolto alle magistrate della procura per i minorenni di Milano che lo hanno nuovamente interrogato. Lo studente è accusato di omicidio volontario pluriaggravato per aver infierito, a colpi di coltello, contro il fratellino di 12 anni, quindi sulla madre Daniela e infine sul padre Fabio, 51 anni, compiuti sabato scorso, poche ore prima del triplice omicidio.