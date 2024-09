Se fai sesso con me ti do un bell’8 | insegnante di un liceo di Como accusato di violenza sessuale e istigazione alla corruzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Prometteva favori e buoni voti in cambio di. Con quest’accusa la Procura diha messo sotto inchiesta undi 26 anni, che tra l’inverno e la primavera scorsi aveva lavorato per una supplenza in undella città lariana. La storia è stata riportata dProvincia di. Il 26enne erasua prima docenza dopo la laurea e lavorava anche come pr nelle discoteche. Secondo l’inchiesta, condotta dal pm Antonio Nalesso, gli approcci sarebbero avvenuti fuori dalle aule scolastiche non solo attraverso le chat di Instagram, ma anche nel locale che frequentava per lavoro. E’ stato denunciato da due studentesse (di cui una minorenne) ed è stato sospeso per un anno su decisione del giudice delle indagini preliminari. La sospensione – già notificata all’Ufficio scolastico provinciale – è stata confermata dopo che il giovane non si è presentato in sede di interrogatorio.