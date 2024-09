Renzi e il trasformismo che non passa Il commento di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) Niente da fare. L’assenza di partiti radicati, democratici e rappresentativi della società, l’azzeramento delle tradizionali culture politiche e la mancanza scientifica di una visione della società non possono che innescare un processo trasformistico ed opportunistico. Ed è puntualmente ciò che capita nella geografia politica italiana da ormai molto tempo. Per uscire dalla metafora, c’è un esempio persino plateale che ha caratterizzato la politica ferragostana che lo spiega in termini quasi scientifici. E cioè, il capo del partito personale di Italia Viva, Matteo, ha deciso attraverso una intervista ad un quotidiano di archiviare radicalmente e scientificamente tutto ciò che aveva detto, scritto, spiegato, urlato e terrorizzato negli ultimi due anni per dare vita, al contempo, ad una strategia politica del tutto opposta.