Radioamatori protagonisti al campo scuola

(Di martedì 3 settembre 2024) Come gli anni scorsi anche quest’anno l’amministrazione comunale di San Benedetto, nell’ambito del progetto del2024 denominato ’Anche noi siamo Protezione Civile’ ha invitato a partecipare il gruppo Ari (AssociazioneItaliani) che nell’ambito della protezione civile, in caso di grandi calamità, svolge un ruolo importante. "Abbiamo risposto con entusiasmo – afferma il presidente Filippo De Renzis – E’ bello trascorrere un pomeriggio con i ragazzi al fine di fornire loro le nozioni basilari sulle radiocomunicazioni. Come sempre in questi eventi cui siamo invitati, abbiamo portato le nostre attrezzature dalla più antica, come il telegrafo Morse, alle recenti trasmittenti digitali spiegando come avvengono le trasmissioni a lunga distanza. Grande entusiasmo da parte dei ragazzi e degli assistenti. Come sempre è stato un grande successo.