Qui degrado e spaccio Noi siamo un presidio

(Di martedì 3 settembre 2024) Ulisse Onofri, al timone della Macelleria fratelli Onofri, anche voi nella squadra di Ascom. Perché? "Aderiamo perché probabilmenteproprio nell’occhio del ciclone". Cioè? "Ci troviamo in via Albani 15, dove c’è il mercato. Qui viviamo una situazione diche sta sfuggendo di mano a chi di dovere. La presenza delle forze dell’ordine c’è, con azioni di prevenzione. Ma quando loro vanno via, il centro ditorna alla luce". Come vivete questo quadro degradante? "Le poche persone che girano ancora vivono con paura, perché avvertono la presenza di persone che, fattivamente, magari, non fanno nulla. Ma ci sono, presidiando il territorio in maniera scorretta. Insomma, vediamo consumatori e spacciatori presenti sul nostro territorio". Questa campagna può aiutare ad arginare il fenomeno. "Probabilmente l’iniziativa non risolverà il problema, ma sarà di aiuto.