Quanto di più vigliacco possa esserci | Don Coluccia le parole di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Vile attacco qualche sera fa contro Don Antonioche da anni porta avanti la sua battaglia contro la criminalità nella periferia di Roma. Durante un corteo per la legalità sono stati lanciati sassi, bastoni e bottiglie con l'urlo: "Sei un Buscetta", "hai le ore contate, ti ammazziamo".ignobili che non hanno fatto retrocedere di un millimetro don: "Tornerò, io mi sono reso disponibile per offrire un servizio alla città. Una città che si commuove, ma non si muove. Continuerò sempre a lottare per la legalità per i cittadini onesti che abitano in questo quartiere". E tutto il mondo della politica si stringe attorno a Don. Il premierha voluto mandare un messaggio chiaro a Don: "Don Antonioè da sempre fortemente impegnato contro la criminalità organizzata, lo spaccio di droghe e l'illegalità.