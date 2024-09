Nomadi ma con le radici Le fotografie in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Il centro storico si prepara a ospitare un evento artistico che intreccia storia, antropologia e fotografia. Protagoniste Maria Viola Rossi e Rebecca Andreani, la prima studentessa di pittura dell’Accademia e la seconda di Storia antica a Pisa, due giovani artiste che con il loro progetto ’Esme’ presenteranno dall’1 al 15 settembre una mostra fotografica nel loro spazio diAlberica 1. Il vernissage si terrà giovedì alle 18, con l’acompagnamento musicale di Kensho e Anita Menconi. Esmemette in relazione la fotografia e l’antropologia, con ispirazione dai miti classici, dal folklore popolare e dagli eventi politici per opere da un forte sfondo emozionale. Per questa mostra immagini ispirate alle figure mitologiche delle Parche, simboli del destino, che ben rappresentano il dualismo su cui si fonda l’intero progetto: natura biologica e natura culturale.