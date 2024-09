Maschera LED | per Elisabetta Canalis è il segreto di un’abbronzatura long lasting

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 3 settembre 2024) Se c’è una bellezza italiana che non si è fatta stravolgere completamente dalla mania dei ritocchini, questa è sicuramente. Il suo corpo non è scolpito dal Brazilian Butt Lift ma dalla palestra e da trattamenti soft come la radiofrequenza. E gli step con cui si prende cura della sua pelle perfetta sono tutti documentati sui suoi profili social. Insomma,non vuole avere segreti con i suoi fan. E, infatti, di recente ha anche mostrato come si prende cura del suo viso di prima mattina grazie a unaLED. Un buon caffè e una LED mask sono proprio ciò che serve per risvegliare i tratti. Almeno secondo l’ex velina che sui social ha confermato di farne uso.