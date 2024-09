LIVE Sinner-Paul 7-6 1-2 US Open 2024 in DIRETTA | equilibrio anche nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANon è una partita facile per. Si sapeva chesarebbe stato il primo avversario serio del suo torneo. Fin qui era stato solo un rodaggio. 1-2 Spinge di diritto, in rete il rovescio di. 40-30cerca di abbreviare lo scambio e chiude con la volée di diritto. 30-30 Attentocon lo smash da fondo campo, lungo il recupero dell’americano. 30-15 In rete la risposta di diritto disulla seconda di. 15-15 Il n.14 stecca completamente di diritto. 15-0 Serve&volley di, che va a segno con la volée alta di rovescio. 1-1 Prima vincente al centro. 40-15 Servizio e diritto di. 30-15 Altro gratuito dell’americano, stavolta di diritto. 15-15 Lungo il rovescio dell’americano. Ma attenzione che l’italiano ha rallentato l’intensità dei colpi. 0-15 In rete il rovescio lungolinea di