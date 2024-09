Juventus presentata la lista Uefa | c’è una sorpresa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Laè reduce dal pareggio in campionato contro la Roma e si avvicina anche l’esordio stagionale in Champions League contro il Psv. Il club bianconero ha comunicato lae si sono registrate delle sorprese. Nell’elenco, infatti, figura anche il nome di Arthur, sul mercato fino a poche ore fa. Presenti ovviamente gli ultimi arrivati Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez. Fuori Kostic. InB Anghelè, Savona, Daffara e laMbangula. Anche Yildiz è stato inserito nellaB per l’età e il passato nel settore giovanile. La, così, ha risparmiato un posto per laA.