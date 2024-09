Il cantautore e produttore discografico norvegese Erlend Øye ospite a Salerno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) Domani, 4 settembre, alle 21,Øye,, noto soprattutto per essere – insieme a Eirik Glambek Bøe – parte dei Kings of Convenience, sarà la guest star di Hub Music Project nell’area archeologica di Fratte, aØye è anche il frontman della band siracusana La Comitiva, un progetto artistico che nasce dall’incontro tra ile tre ragazzi siciliani, Marco Castello, Stefano Ortisi e Luigi Orofino. Nel 2012, infatti,Øye si trasferisce a Siracusa, dove compra casa, dopo essersi innamorato della Sicilia proprio in occasione di un concerto con i Kings Of Convenience.