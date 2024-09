Furlani Milan si candida a successore di Sangiuliano | Theo-Leao? Per noi è un non evento

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024) Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Abraham, nuovo calciatore del. L’attaccante è stato accompagnato dall’amministratore delegato rossonero, il quale ha risposto ad alcune domande in merito alla partenza a rilento deldi Fonseca e al gesto di, che si sono isolati dalla squadra durante il cooling break nella partita contro la Lazio. Sul caso: «Se ne è parlato anche troppo, noi della dirigenza siamo rimasti troppo sorpresi delle reazioni. È un nonda parte nostra». Con questa dichiarazione sidial ministero della Cultura.: «Avremmo voluto fare 9 punti, ma non c’è panico» Poi su Fonseca: «Avremmo voluto fare 9 punti, ovvio, ma non c’è nessun tipo di panico. Non parlerei di partite importanti o altre cose del genere.