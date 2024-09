Follia al pronto soccorso Paziente perde la testa e devasta la sala d’aspetto I poliziotti usano il taser

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Come se ci fosse passato dentro un tornado. Con il sangue sul pavimento e sul plexiglass di barriera della cabina del personale del triage, i bidoni ribaltati, cocci di bottiglie per terra e un computer completamente distrutto. Si presenta così ildell’ospedale Infermi di Rimini appena dopo la furia folle di un 47enne russo che ieri notte alle 2 ha dato di matto all’interno del nosocomio, mettendo ila soqquadro e resistendo persino alle scariche diimpiegato dalla polizia per impedire che la situazione degenerasse.