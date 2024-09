Confessa 307 abusi sessuali su minori a processo ex educatore australiano che ha lavorato anche in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Un uomo hato più di 300 reaticontro, tutti bambini che gli erano stati affidati in virtù del suo lavoro comein alcuni centri di infanzia. Ashley Paul Griffith era uno dei pedofili più ricercati di sempre e ha rivelato di aver molestato 307 bambini dal 2007 al 2022. L’uomo è stato rintracciato grazie al controllo delle immagini e dei video presenti nel suo telefonino: lì gli investigatori hanno riconosciuto una specifica marca di lenzuola destinata ai centri per l’infanzia del Queensland, che ha permesso l’identificazione del colpevole e il suo arresto. Secondo quanto riporta il The Guardian, molti dei reati sono stati perpetrati in, a Pisa, maa Sidney e Brisbane, in Australia. È proprio di fronte ai giudici australiani che il pedofilo hato i fatti gravissimi.