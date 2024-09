Catania è già ‘effetto Toscano’ | la mano del tecnico sulla vittoria contro il Benevento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) La 2ª giornata del campionato di Serie C è andata in archivio e il primo bilancio sulè sicuramente positivo: i siciliani sono una seria candidata alladel campionato e alla promozione diretta in Serie B. La squadra di Mimmo Toscano ha totalizzato 4 punti in 2 partite frutto del pareggio in trasfertail Sorrento e lacasalingail. Ilha tutte le carte in regola per dominare il campionato: una squadra competitiva, un allenatore esperto in promozioni e una tifoseria caldissima. Dopo settimane di polemiche e difficoltà, finalmente è arrivato il momento del campo per ile le risposte sono state subito importanti. L’atmosfera al Massimino, con 17.500 cuori rossazzurri presenti sugli spalti, ha permesso alla squadra di esaltarsi e di conquistare la primastagionaleun avversario insidioso e molto competitivo.