Calcio Giovanile Biagio Nazzaro Chiaravalle anche la Juniores Regionale al via | la rosa completa

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 3 settembre 2024) Le dichiarazioni del nuovo mister Davide Guazzaroni: “Mi sto trovando bene alla. I ragazzi mi seguono: ci sono ottimi presupposti. L’obiettivo è la crescita tecnica e umana dei giovani calciatori”, 3 settembre 2024 – Ladellaè pronta ad affrontare la nuova stagione. La compagine Under 19tta, infatti, guidata da mister David Guazzaroni, ha iniziato gli allenamenti lunedì 19 agosto in vista del campionato, che dovrebbe prendere il via dopo la seconda metà di settembre. In questo 2024-2025 è cambiata la guida tecnica. L’allenatore, come detto, è David Guazzaroni, classe 1984, ex mister delladella Vigor Castelfidardo, dei Giovanissimi del Porto Potenza e degli Allievi del Castelfidardo.. Da calciatore ha vestito le maglie di Castelfidardo, Labor, Passatempese, Filottrano