Cade ramo di pino tragedia sfiorata Bimba di 4 anni salva per miracolo

(Di martedì 3 settembre 2024) Poggibonsi (Siena), 3 settembre 2024 – “Ho ancora il tremore per l’accaduto”. Rosanna Lorenzoni ha vissuto da vicino le terribili sequenze. Non è rimasta coinvolta nell’episodio. Però si trovava proprio lì, al giardino del Vallone a Poggibonsi ieri alle 11, a non più di cinque metri dal punto in cui si è verificata la caduta deldimediterraneo, di un’età stimata in circa sessantae di un’altezza di venti metri. Tre le persone interessate direttamente dagli eventi, invece, una bambina di quattro, risparmiata da fronde e fogliame ma in preda a un comprensibile spavento, e i suoi nonni. I quali, toccati dalle chiome, se la sono cavata con graffi ed escoriazioni che hanno richiesto le cure sul posto a opera dei soccorritori del 118 e gli accertamenti dei sanitari al pronto soccorso di Campostaggia. I medici hanno escluso conseguenze gravi.