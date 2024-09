Caccia alle ladre col cappello di paglia Si calano dalle finestre col lenzuolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024)diin testa, è così che due giovani donne si spacciano per turiste ma si rivelanoacrobate. L’ultimo colpo è stato messo a segno giovedì in un’abitazione di via Raffaello Sanzio. Secondo alcuni testimoni le due ragazze indossavano cappelli in, borse e vestiti da spiaggia. Un modo inusuale per passare inosservate che però non è bastato, perché attraverso le indagini ancora in corso sarebbero state individuate come le stesse dueche poco prima avevano messo a segno un colpo in un’abitazione della provincia di Pesaro.