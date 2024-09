All' italiano Peter Schwartz medaglia d' oro Società europea di Cardiologia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos Salute) - Nel corso del congresso delladi(Esc) svoltosi a Londra dal 30 agosto al 2 settembre è stata conferita lad'oro Esc al professor, direttore del Centro per le aritmie genetiche di Auxologico, uno dei massimi riconoscimenti medici mondiali in particolare nel campo della. "dirige il Centro per le aritmie genetiche e il Laboratorio di genetica cardiovascolare di Auxologico e, come recita la motivazione del prestigioso premio, ""con oltre mezzo secolo di ricerca al suo attivo, il professorJ.è uno dei massimi esperti mondiali nella relazione tra il sistema nervoso autonomo e le patologie cardiache potenzialmente letali, in particolare la sindrome del Qt lungo, un'area in cui il suo lavoro ha rivoluzionato l'assistenza ai pazienti”.