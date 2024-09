Al via il Festival Piazza dei Popoli a Pontassieve

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024)(Fi), 03 settembre 2024 – Settima edizione deldei” al via: inVittorio Emanuele II a, da domani a venerdì per tre giorni si parlerà di tematiche internazionali e conoscenza del mondo globale con, come fil rouge, la pace e il diritto per tutti idel mondo di vivere un mondo senza guerre. Ogni giornata vivrà di tre momenti: incontri e laboratori per bambini nel pomeriggio e teatro e musica la sera, tutto accompagnato da stand gastronomici nella centraleVittorio Emanuele II a. Si parte domani con "senza patria: I Saharawi": alle 18 in sala del Consiglio saranno presenti, tra gli altri, Fatima Mahfud e Abdlellahi Bucheiba, rappresentanti del Fronte Polisario e in collegamento Meimuna Said, sindaco di Tifariti.