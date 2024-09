A Venezia la rivoluzione di Daniel Craig | Ero il macho 007 ora sono nudo e gay Ed è meraviglioso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Fino a ieri, era 007. Freddo, con quegli occhi di ghiaccio. Impassibile, pronto a ogni performance audace. A Città del Messico, ci andava in smoking, pienamente padrone di sé, in mezzo al caos della città brulicante per il Dia de los Muertos, in Spectre. Nell’ultimo film del franchise, No Time to Die, si era mostrato, è vero, più vulnerabile, sentimentale, romantico. Ma questa, questa adesso è unasi sveste dello smoking ed entra nelle giacche di lino stropicciate, spiegazzate, sporche di Lee, intellettuale che a Città del Messico passeggia fra immense auto bombate e cani per la strada, esule americano, e gira solo per bere, bere, bere tequila, bere ancora qualsiasi cosa contenga alcol, iniettarsi eroina e frequentare locali gay. In Queer di Luca Guadagnino, tratto dal romanzo incompiuto di William S.