Viabilità provinciale Cataudo FI | Urge un vertice Su Galleria Passo del Lupo chiederemo l’intervento dell’Anas

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Come Vice Segretariodi Forza Italia, esprimo preoccupazione per lo stato della, reso ancora più critico dai ritardi nei lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade. – così Claudio, vicesegretariodi Forza Italia. “Tra le varie questioni aperte, la situazione delladelrappresenta un esempio di quanto sia necessario un coordinamento più efficace tra le istituzioni coinvolte. I disagi che i cittadini e i pendolari stanno affrontando quotidianamente richiedono un’attenzione particolare e un impegno deciso per trovare soluzioni rapide e durature. Ritengo che la Provincia di Benevento, in questa e altre situazioni, debba intensificare gli sforzi di collaborazione con l’Anas per accelerare i tempi e migliorare la gestione degli interventi necessari.