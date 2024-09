UFFICIALE – L’Inter comunica il numero di maglia di Palacios

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024)hato proprio in questo momento il nuovodidi Tomasper la stagione 2024-2025.– Dopo i primi giorni di allenamento e ambientamento al clima meneghino Tomasè stato annunciato con un video e ha scelto definitivamente il suodi. Oggi nessuno ha lavorato ad Appiano Gentile, nei prossimi giorni i giocatori torneranno ad allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi. Lo faranno quelli non convocati dalle nazionali, come ad esempio. Il difensore argentino classe 2003 vestirà nella stagione 2024-2025 la42. Il suo esordio potrebbe arrivare alla prossima partita di campionato contro il Monza.