Superbonus a luglio oneri per lo Stato a quasi 123 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Al 312024 glia carico delloper ilal 110% sono arrivati a 122,938di euro. A tanto ammontano le detrazioni maturate per i lavori conclusi su 496.194 edifici. Al 30 giugno 2024 l'onere per lodel 110% era di 122,797. Lo rende noto l'Enea. Al 312024, il totale degli investimenti (comprese le somme non ammesse a detrazione) è arrivato a 119,515 milardi di euro, il totale degli investimenti ammessi a detrazione a 117,243e il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione a 112,371, con un tasso di lavori realizzati del 95,8%.