Successo per la prevenzione di Amos Partenio a Torrette di Mercogliano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, domenica 1 settembre, l’associazioneha organizzato gli ambulatori delle visite gratuite presso i locali della parrocchia “Santa Maria Assunta” adi. Ultima giornata diprima della Decima Camminata Rosa che si terrà domenica 8 settembre daad Avellino. All’iniziativa hanno partecipato il senologo dottor Carlo Iannace e l’audioprotesista dottor Francesco Topo. Tantissime le visite effettuate, in un’atmosfera di entusiasmo che precede la grande festa in rosa per sensibilizzare alladel tumore al seno e all’importanza della diagnosi precoce.