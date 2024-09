Star Wars Outlaws il team di sviluppo spiega l’importanza della trilogia originale per la realizzazione del gioco

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 2 settembre 2024) Con, ilMassive Entertainment punta a rimanere fedele ai film che hanno reso celebre la saga. Il lead concept artist Samuel De Vos e l’Associate Art Director Marthe Jonkers hanno avuto modo dire come ilabbia lavorato duramente per realizzare un’esperienza più autentica possibile. Per Samuel De Vos infatti è stato particolarmente importante analizzare il materiale che ha ispirato George Lucas alla creazione del vasto e meraviglioso universo diè senza ombra di dubbio una delle proprietà intellettuali più affermate al mondo, dunque creare un videogame che possa esserne all’altezza ha richiesto davvero molta attenzione. Abbiamo dato uno sguardo a tutto ciò che ha ispirato George Lucas e Ralph McQuarrie per essere certi che le nostre idee fossero fedeli.