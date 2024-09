Si salvò dal padre killer | Il disagio striscia in casa Attenti ai minimi segnali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Dal male che ho vissuto voglio far nascere un messaggio positivo per rompere il silenzio, spiegare ai ragazzi l’importanza del dialogo in famiglia, dell’ascolto e del confronto. Idi un, di qualcosa che non va, vanno colti prima che sia troppo tardi". Nicolò Maja, unico sopravvissuto alla strage familiare di Samarate a settembre tornerà nelle scuole per incontrare adolescenti, raccontare la sua esperienza e dialogare con loro. La notte fra il 3 e il 4 maggio 2022 suo, l’interior designer Alessandro Maja che ora sta scontando una condanna definitiva all’ergastolo, ha ucciso a colpi di martello la moglie, Stefania Pivetta, e la figlia 16enne Giulia, nella villetta di famiglia nel Varesotto. Si è accanito anche contro Nicolò, e lo ha ridotto in fin di vita. Il ragazzo, che ora ha 25 anni, sta affrontando una lunga battaglia per "tornare a una vita normale".