Roma | Bus bloccato da auto in sosta selvaggia traffico paralizzato per 20 minuti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un’parcheggiata male a Piazza Repubblica ha creato un ingorgo che hailfino alla stazione Termini. A, nella centralissima Piazza Repubblica, un’parcheggiata in modo irregolare ha creato non pochi disagi alcittadino. Il veicolo, lasciato inallo svincolo tra via Giuseppe Romita e via Parigi, ha impedito il passaggio di unbus, generando un lungo ingorgo che si è esteso fino alla stazione Termini. Per circa 20, ilnella zona è rimasto, con glimobilisti bloccati e i passeggeri del bus costretti a scendere dal mezzo per proseguire a piedi. Quando finalmente è giunto il proprietario dell’, ha cercato di scusarsi per il disagio causato, ma è stato immediatamente rimproverato e insultato dagli altrimobilisti e dai passeggeri esasperati.