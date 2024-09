Ricordate Giulia? Occhio a Corriere e Repubblica Sharon e quella corsa a sinistra a minimizzare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Povera: oltre alle quattro coltellate fatali, è arrivato pure lo sfregio postumo di finire in mezzo alla propaganda e a qualche mediocre furbata. Si conferma la regoletta ben nota ai lettori di Libero: il trattamento politico e mediatico di un caso di cronaca cambia radicalmente – dal giorno alla notte – a seconda del fatto che esso sia funzionale o meno alla narrazione preferita dalla. Se la storia può in qualche modo “servire” ai compagni, allora ci si monta sopra senza alcuno scrupolo, la si strumentalizza selvaggiamente, la si enfatizza, la si “spara” per settimane, e soprattutto la si generalizza, come se fosse l'esempio di un fenomeno diffusissimo e dilagante.