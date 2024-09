Primo successo stagionale per la truppa di Dell’Agnello grazie alla rete del bomber Sciapi Buona la prima per il Fucecchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) C.GARFAGNANA 01 CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Rossi (90’ Tocci), Lunardi, Benassi (60’ Magera), Leshi (31’ Bonaldi), Filippi (80’ Fruzzetti), Casci, Cecchini, Campani (80’ Marzi), Grassi, El Hadoui. All. Gatti.: Del Bino, Ghelardoni, Arapi, Lecceti, Malanchi, Orsucci, Rigirozzo (82’ Melani), Mariani, Agostini (90’ Mancini), Cenci (70’ Geniotal),. All.. Arbitro: Lorenzi di Pistoia.: 50’. C.GARFAGNANA Parte con unla stagione del, che espugna di misura il Nardini nell’andata delturno di Coppa Italia Eccellenza. I bianconeri giocano un buontempo sfiorando tre volte il vantaggio,con Agostini e poi due volte con. Proprio ilprincipe della squadra difirma però in avvio di ripresa il gol-partita.