NASCAR Briscoe strappa l’ultimo pass per i Playoffs a Darlington

(Di lunedì 2 settembre 2024) Chasevince ala Southern 500 ed ottienebiglietto disponibile per idellaCup Series. Il #14 di Ford e Stewart-Haas Racing svetta nello Stato del South Carolina ottenendoaccesso al Round of 16 insieme alle Toyota di Martin Truex Jr. e Ty Gibbs.round prima della parte decisiva del campionato è iniziato con un incidente che ha visto protagonisti Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing Toyota #19) e Ryan Blaney (Penske Ford #12). L’ex campione della serie, ancora alla caccia di un posto neisenza vittorie da febbraio ad oggi, ha sbagliato a valutare l’ipotetico attacco alla Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron innescando in curva 1-2 il primo colpo di scena di giornata. La prematura uscita dell’americano non ha cambiato nulla per il 44enne.