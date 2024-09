Napoli rottura totale tra Mario Rui e il suo agente Mario Giuffredi Radio Kiss Kiss Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024) Fratturanel rapporto traRui, terzino del(fuori rosa in questa stagione), e il suo procuratore,. Lo scrive su X Carlo Alvino. Il portoghese ha rifiutato diverse offerte per la sua cessione. Lo scrive Carlo Alvino su X: “traRui. Lo storico procuratore del portoghese non ha condiviso i ripetuti no del difensore ad una sua cessione, invitandolo invece ad avere un atteggiamento diverso nei confronti del club azzurro“.traRui. Lo storico procuratore del portoghese non ha condiviso i ripetuti no del difensore ad una sua cessione, invitandolo invece ad avere un atteggiamento diverso nei confronti del club azzurro. — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 2, 2024Rui ha rifiutato cinque club, tra cui Nizza e Lille (Schira) L’esterno di difesa sinistro è finito fuori rosa.