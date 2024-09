LIVE Paolini-Muchova 1-1 US Open 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PAUL 1-1 Servizio e dritto! Importante! 40-30 Avanti in controtempo dopo il rovescio la ceca, raro errore di volo. 30-30 Sbaglia il rovescio in contropiede. 30-15 Clamoroso passante lungoriga di dritto di. 30-0 Ace! 15-0 Prova ad entrare sulla seconda robusta con il rovescio. Sbaglia. 0-1 Altra prima, altro punto. Sarà difficilissimo brekkare la ceca. 40-15 Prima vincente. 30-15 Sbaglia di dritto Jasmine. 15-15 Prima vincente. Vedremo anche dei serve&volley. 0-15 Gran solidità da fondo di, sbaglia di dritto Karolina.alla battuta, semifinalista uscente Giocatrici in campo! 16:54ha rischiato di uscire subito contro la rediviva Bianca Andreescu, prima di approfittare del ritiro di Pliskova K.