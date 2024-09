F1 | Charles Leclerc il Re Folle | che vittoria a Monza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Una strategia pazzesca che ha regalato a(e a tutta la Ferrari più in generale) il titolo di “Re”, famoso personaggio di Game of Thrones. “Re” perché il monegasco ha trionfato con la Rossa di Maranello nel Gran Premio d’Italia 2024 di Formula 1 corso sul tracciato di, “” perché il Cavallino Rampante ha attuato un piano che non ha previsto quella sosta in più ai box che hanno compiuto, invece, tutte le altre squadre. Una mossa che sembrava kamikaze. Una decisione che contro ogni pronostico ha spianato la via del successo al monegasco, grazie anche all’apporto determinante di Carlos Sainz. Un capolavoro di gestione gomme, di gioco di squadra e di tattica, con gran parte del merito che va a Frederic Vasseur, travestitosi nel miglior Napoleone Bonaparte. Un’onda rossa che difficilmente si placherà nei prossimi giorni. Chapeau.