Correttivi Isa mai usciti in Gazzetta anche il Pd chiede al Mef di chiarire Provvedimento per 27 milioni di partite Iva perso per strada

(Di lunedì 2 settembre 2024)il Pd, con il responsabile economico Antonio Misiani, intende presentare un’interrogazione su quello che definisce “imbarazzante inciampo” del ministero dell’Economia. Cioè la mancata pubblicazione inufficiale del decreto ministeriale con le correzioni dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) validi per il periodo di imposta 2023. “remo conto al ministro Giorgetti“, fa sapere Misiani su X. “Al Mef c’è qualche dilettante allo sbaraglio che haperil”. Un pasticcio in seguito al quale tutti i saldi e gli acconti Irpef versati in estate dalle 2,7diIva soggette alle “pagelle” Isa sono stati calcolati prendendo come riferimento dei valori di fatto non in vigore.