Caressa avverte | Inter favorita per lo Scudetto Un pericolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Fabioha inserito Nicolò Barella nella sua top-11 su Youtube della terza giornata di Serie A. Il giornalista ha poi detto la sua sulla corsa dell’verso lo. PRIMATO – Fabiopunta su Nicolò Barella per l’Italia ed è rimasto impressionato dalla compagine di Simone Inzaghi: «La Nazionale va ricostruita intorno ai leader, Barella è uno di questi. L’gioca a memoria, ha cambiato poco e presto. I giocatori sono inseriti e sono 23, sonoessanti e si sposano bene con i dettami di Inzaghi. Mi sembra che la squadra nerazzurra sia un po’ sopra rispetto alle altre. Rimane lanumero uno su tutte, anche se dico la verità quest’anno nella nuova Champions League con l’attenzione verso la nuova formula sprecherà maggiori energie. Mentalmente ti porta via qualcosa in più, anche se Inzaghi è bravo a fare turnover.